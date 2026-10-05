Ростехнадзор выявил 113 нарушений на объектах ГКС в Переславле-Залесском

Центральное управление Ростехнадзора выявило 113 нарушений на объектах ООО «Городские коммунальные сети» (ГКС) в Переславле-Залесском. Плановая выездная проверка показала нарушения требований к эксплуатации теплоэнергетического оборудования, подготовке персонала, а также зданий котельных и тепловых сетей. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, ГКС не обеспечила техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования, не продлила сроки эксплуатации водоводяных подогревателей. Кроме того, не выполнялись требования к подготовке персонала и подтверждению его готовности к выполнению трудовых функций. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ — «Нарушение правил эксплуатации и содержания объектов топливно-энергетического комплекса».

ООО «Городские коммунальные сети» работает в Переславле-Залесском с 2023 года. Компания является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и единой теплоснабжающей организацией. В начале 2023 года администрация города заключила с ГКС концессионное соглашение сроком на 25 лет.

Антон Голицын