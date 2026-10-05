Глава Краснодара Евгений Наумов уходит в отставку
Глава Краснодара Евгений Наумов утром 5 октября уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Гордумы Александр Сафронов, информацию «Ъ-Кубань» также подтвердили два источника в администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Евгений Наумов занимал пост мэра с 2022 года. Как сообщается, городская дума краевой столицы на внеочередном заседании утром 5 октября приняла отставку господина Наумова.
О причинах отставки мэра не сообщается. Неизвестно также, кто займет его должность.