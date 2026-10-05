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Глава Краснодара Евгений Наумов уходит в отставку

Глава Краснодара Евгений Наумов утром 5 октября уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Гордумы Александр Сафронов, информацию «Ъ-Кубань» также подтвердили два источника в администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Евгений Наумов занимал пост мэра с 2022 года. Как сообщается, городская дума краевой столицы на внеочередном заседании утром 5 октября приняла отставку господина Наумова.

О причинах отставки мэра не сообщается. Неизвестно также, кто займет его должность.

Артур Каверин

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