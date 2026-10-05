На четырех стройках в Приморском районе нашли нарушения миграционного законодательства

Полиция провела рейд на четырех строительных объектах на Плесецкой улице в Приморском районе Петербурга. Правоохранители проверили законность пребывания 617 человек, в том числе 514 иностранцев, сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция проверила 617 человек на строительных объектах на Плесецкой улице

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Полиция проверила 617 человек на строительных объектах на Плесецкой улице

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам проверки в отделы полиции Приморского района доставили шестерых человек. У них выявили нарушения миграционного законодательства, в отношении нарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, сотрудники полиции выявили нарушения правил перевозки детей и требований дорожной разметки. По этим фактам также составили административные протоколы.

Матвей Николаев