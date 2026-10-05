В Ярославле на неделе ожидаются дожди и потепление
В Ярославде на неделе ожидаются дожди и постепенное потепление — к пятнице температура воздуха может подняться до +17 °C. Данные публикует Ярославский ЦГМС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
5 октября днем ожидается +11 °C и небольшой дождь.
6 октября температура поднимется до +13 °C, днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, до 6 м/с.
7 октября будет до +14 °C. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается.
8 октября сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14 °C.
9 октября станет самым теплым днем недели — до +17 °C. Ожидается небольшой дождь.
10 октября температура днем составит до +15 °C, прогнозируется небольшой дождь. Ночью ожидается дождь.
11 октября воздух прогреется до +13 °C. В течение дня возможен небольшой дождь.