В Ярославле на неделе ожидаются дожди и потепление

В Ярославде на неделе ожидаются дожди и постепенное потепление — к пятнице температура воздуха может подняться до +17 °C. Данные публикует Ярославский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

5 октября днем ожидается +11 °C и небольшой дождь.

6 октября температура поднимется до +13 °C, днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, до 6 м/с.

7 октября будет до +14 °C. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается.

8 октября сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14 °C.

9 октября станет самым теплым днем недели — до +17 °C. Ожидается небольшой дождь.

10 октября температура днем составит до +15 °C, прогнозируется небольшой дождь. Ночью ожидается дождь.

11 октября воздух прогреется до +13 °C. В течение дня возможен небольшой дождь.

Виктория Самко