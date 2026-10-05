Возврат билетов на отмененные концерты Канье Уэста начнется 12 октября

Покупателям билетов на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали приходить письма с информацией о возврате средств. Об этом пишет «Фонтанка».

В письмах говорится, что оформить возврат можно будет через автоматизированный сервис INTICKETS начиная с 12 октября. Вернуть можно будет любые билеты, в том числе приобретенные по акции.

«Таким образом, возможность оформить возврат будет предоставлена всем зрителям независимо от даты приобретения билета и условий, действовавших на момент покупки»,— говорится в письме.

В середине августа «Газпром Арена» объявила о двух концертах Канье Уэста, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позднее площадка заявила, что не заключала договор с организатором на проведение выступлений.

После полутора месяцев неопределенности концертное агентство Say Agency сообщило об отмене шоу и заявило, что зрители смогут вернуть деньги за билеты. Канье Уэст в октябре в Санкт-Петербурге не выступит.

Матвей Николаев