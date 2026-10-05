В Петербурге 5 октября ожидаются дожди и до +14 градусов

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 октября, сохранится облачная погода с прояснениями. Город останется на периферии циклона, поэтому местами ожидаются кратковременные дожди. Об этом 5 октября сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург останется на периферии циклона, местами пройдет дождь

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург останется на периферии циклона, местами пройдет дождь

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит +12…+14 градусов, в Ленинградской области — от +10 до +15 градусов. Это примерно на два градуса выше климатической нормы для начала октября.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и к середине дня составит около 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник влияние циклона усилится. В городе ожидаются усиление ветра и кратковременные дожди.

Матвей Николаев