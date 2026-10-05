Moscow Watch Expo ознакомит с образцами часового искусства

Традиционная выставка Moscow Watch Expo (MWE), которая в нынешнем году будет работать 7–9 октября в зале «Инфопространство» на московской «золотой миле» (1-й Зачатьевский пер., 4), предлагает не только экспозицию современных часов и подведение итогов конкурса «Лучшие российские часы». Впервые в этом году посетители выставки смогут ознакомиться со специальными коллекциями «Имена за циферблатом» и «Необычная индикация». Достаточно зарегистрироваться на сайте MWE, чтобы получить бесплатный доступ на выставку и просмотреть редчайшие часы из собраний столичных галерей и ломбардов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Vianney Halter Antiqua Perpetual Calendar Часы Ulysse Nardin Hourstriker Часы Harry Winston Opus 9 Золотые часы с турбийоном Breguet Часы Vacheron Constantin Metiers d’Art Les Aerostiers – Bagnols 1785 Часы Jacob&Co. Quenttin Tourbillon Часы Van Cleef & Arpels Poetic Complications Следующая фотография 1 / 7 Часы Vianney Halter Antiqua Perpetual Calendar Часы Ulysse Nardin Hourstriker Часы Harry Winston Opus 9 Золотые часы с турбийоном Breguet Часы Vacheron Constantin Metiers d’Art Les Aerostiers – Bagnols 1785 Часы Jacob&Co. Quenttin Tourbillon Часы Van Cleef & Arpels Poetic Complications