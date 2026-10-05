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Moscow Watch Expo ознакомит с образцами часового искусства

Традиционная выставка Moscow Watch Expo (MWE), которая в нынешнем году будет работать 7–9 октября в зале «Инфопространство» на московской «золотой миле» (1-й Зачатьевский пер., 4), предлагает не только экспозицию современных часов и подведение итогов конкурса «Лучшие российские часы». Впервые в этом году посетители выставки смогут ознакомиться со специальными коллекциями «Имена за циферблатом» и «Необычная индикация». Достаточно зарегистрироваться на сайте MWE, чтобы получить бесплатный доступ на выставку и просмотреть редчайшие часы из собраний столичных галерей и ломбардов.

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Часы Vianney Halter Antiqua Perpetual Calendar

Часы Vianney Halter Antiqua Perpetual Calendar

Часы Ulysse Nardin Hourstriker

Часы Ulysse Nardin Hourstriker

Часы Harry Winston Opus 9

Часы Harry Winston Opus 9

Золотые часы с турбийоном Breguet

Золотые часы с турбийоном Breguet

Часы Vacheron Constantin Metiers d’Art Les Aerostiers – Bagnols 1785

Часы Vacheron Constantin Metiers d’Art Les Aerostiers – Bagnols 1785

Часы Jacob&amp;Co. Quenttin Tourbillon

Часы Jacob&Co. Quenttin Tourbillon

Часы Van Cleef &amp; Arpels Poetic Complications

Часы Van Cleef & Arpels Poetic Complications

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Часы Vianney Halter Antiqua Perpetual Calendar

Часы Ulysse Nardin Hourstriker

Часы Harry Winston Opus 9

Золотые часы с турбийоном Breguet

Часы Vacheron Constantin Metiers d’Art Les Aerostiers – Bagnols 1785

Часы Jacob&Co. Quenttin Tourbillon

Часы Van Cleef & Arpels Poetic Complications

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