Moscow Watch Expo ознакомит с образцами часового искусства
Традиционная выставка Moscow Watch Expo (MWE), которая в нынешнем году будет работать 7–9 октября в зале «Инфопространство» на московской «золотой миле» (1-й Зачатьевский пер., 4), предлагает не только экспозицию современных часов и подведение итогов конкурса «Лучшие российские часы». Впервые в этом году посетители выставки смогут ознакомиться со специальными коллекциями «Имена за циферблатом» и «Необычная индикация». Достаточно зарегистрироваться на сайте MWE, чтобы получить бесплатный доступ на выставку и просмотреть редчайшие часы из собраний столичных галерей и ломбардов.
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