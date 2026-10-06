Типичное убийство девяностых

Ярославские следователи раскрыли убийство бизнесмена, совершенное в начале девяностых годов. Убийцы не оставили следов, и преступление долгое время оставалось нераскрытым. Спустя много лет правоохранителям удалось найти одного подозреваемого. Как выяснили следователи, хозяина алкогольного ларька убили его же пьяные работники. Судить возможного убийцу будут еще по Уголовному кодексу РСФСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи следственного эксперимента

Фото: СУ СКР по Ярославской области Скриншот видеозаписи следственного эксперимента

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области раскрыто убийство, совершенное в 1994 году. Об этом сообщили в региональном управлении СКР, УМВД и прокуратуре. Тело местного предпринимателя с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 2 апреля 1994 года на центральной магистрали города — проспекте 50-летия Победы, недалеко от школы №1.

По данным источника «Ъ-Ярославль», убитым был 36-летний Сергей Пережогин. Ему принадлежал небольшой ларек, в котором торговали алкоголем. Сразу раскрыть убийство не удалось. Личности нападавших установить не смогли, расследование уголовного дела было приостановлено.

Как рассказали в Следственном комитете, работа по поиску виновных не прекратилась. Установить причастных к убийству удалось только сейчас благодаря совместной работе криминалистов регионального управления СКР и сотрудников уголовного розыска УМВД.

«Работа, проведенная следователями и следователями-криминалистами, позволила установить противоречия в показаниях ряда свидетелей и выдвинуть версию о причастности к убийству работников организации, которой руководил потерпевший»,— сообщили в СКР.

Как стало известно «Ъ-Ярославль», под подозрение попали два продавца ларька, принадлежавшего погибшему бизнесмену. Один из них скончался еще в 1998 году. Об убийстве знала знакомая умершего, на которую и вышла следственная группа. Она дала изобличающие показания в отношении второго убийцы. Им оказался 56-летний житель Тутаева. Он был задержан.

«Под тяжестью неопровержимых доказательств фигурант признался в совершении убийства и воспроизвел свои действия и действия своего соучастника в ходе проверки показаний на месте происшествия»,— рассказали в СКР.

В ходе следственного эксперимента подозреваемый подробно показал, как убивали предпринимателя. Преступление было совершено вечером 1 апреля. Сначала один из убийц выхватил нож и нанес удар в грудь потерпевшего. Когда Сергей Пережогин упал, первый убийца передал нож своему сообщнику, и тот нанес удар уже лежащему человеку.

«Он ему вышарил карманы, снял цепочку золотую, кольца снял, деньги забрал, и мы побежали в том направлении»,— рассказал обвиняемый.

Работники ларька знали о том, что у коммерсанта были деньги и драгоценности. Мотив преступления был корыстным. По версии следствия, мужчины заранее договорились убить Пережогина. У погибшего забрали два золотых кольца, золотую цепочку и деньги в рублях и валюте, это были марки. Точную сумму за давностью лет установить не удалось. В момент совершения убийства работники алкогольного ларька были пьяны.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве. «Тутаевская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения 56-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений, организованной группой лиц)»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Поскольку убийство было совершено в момент действия Уголовного кодекса РСФСР, обвинение предъявлено именно в соответствии с этим документом. Эта же статья будет фигурировать и в суде. Наказание по ней предуматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, либо смертную казнь, которая на тот момент еще применялась в России. Сейчас смертная казнь не применяется в связи с мораторием на нее.

Несмотря на тяжесть преступления, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Виктория Самко, Антон Голицын