В Вологодской области проверят работу «Фармации» после сбоев с закупкой льготных лекарств

Контрольно-ревизионное управление Минфина Вологодской области проверит работу бюджетного учреждения «Фармация» из-за нарушений сроков закупки льготных лекарств в 2025 году и начале 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин Вологодской области проверит причины задержек при закупке льготных препаратов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Минфин Вологодской области проверит причины задержек при закупке льготных препаратов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Специалистам предстоит изучить организацию закупок и установить причины задержек. Проблемы с обеспечением льготными препаратами ранее становились поводом для обращений жителей Вологодской области.

После смены руководства областного Минздрава порядок организации закупок изменился, а число обращений граждан по вопросу обеспечения лекарствами, по данным региональных властей, сократилось.

На фоне решения о проведении проверки 1 октября должность директора «Фармации» оставил Алексей Добров. Вместе с ним свои посты покинули заместители Сергей Чуканов и Андрей Алексеев.

Матвей Николаев