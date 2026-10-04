На внешнем кольце КАД у дамбы до 30 октября ограничат движение

На внешнем кольце КАД в районе дамбы с 5 по 30 октября 2026 года ограничат движение из-за строительных работ. Проезд на участке будет организован по одной полосе, сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение на КАД в районе дамбы сократят до одной полосы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Движение на КАД в районе дамбы сократят до одной полосы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 5 октября для движения закроют правую и среднюю полосы на участке с 121-го по 120-й километр внешнего кольца КАД. Автомобилистам оставят левую полосу.

«С 5 по 30 октября 2026 года закрывается движение по двум полосам — правой и средней — на участке 121+180 км — 120+250 км внешнего кольца КАД»,— говорится в сообщении дирекции КЗС.

Водителей попросили заранее планировать маршруты, следить за дорожной разметкой в зоне проведения работ и соблюдать скоростной режим.

Матвей Николаев