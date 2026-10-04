На внешнем кольце КАД у дамбы до 30 октября ограничат движение
На внешнем кольце КАД в районе дамбы с 5 по 30 октября 2026 года ограничат движение из-за строительных работ. Проезд на участке будет организован по одной полосе, сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.
Движение на КАД в районе дамбы сократят до одной полосы
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
С 5 октября для движения закроют правую и среднюю полосы на участке с 121-го по 120-й километр внешнего кольца КАД. Автомобилистам оставят левую полосу.
«С 5 по 30 октября 2026 года закрывается движение по двум полосам — правой и средней — на участке 121+180 км — 120+250 км внешнего кольца КАД»,— говорится в сообщении дирекции КЗС.
Водителей попросили заранее планировать маршруты, следить за дорожной разметкой в зоне проведения работ и соблюдать скоростной режим.