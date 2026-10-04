На третьем мосту через Волгу в Ярославле начали монтировать балки

На третьем мосту через Волгу в Ярославле начали монтаж балок пролетного строения. Первые две конструкции уже установлены, остальные планируется смонтировать в ближайшие дни, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Для установки балок на Тормозном шоссе временно перекрывали движение и организовывали объезд. После завершения работ движение восстановили. На всех этапах монтажа проводится геодезический контроль.

Параллельно на эстакадной части моста и развязке на правом берегу завершено устройство всех 296 буронабивных свай. Полностью готовы четыре опоры, на остальных продолжаются работы. На левом берегу устанавливают ограждение для будущих опор в русле Волги, также продолжается монтаж временного вспомогательного моста.

Протяженность моста вместе с подходами и развязками превысит 3 км. Он должен связать Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и снизить транзитную нагрузку на исторический центр. Завершить строительство планируется до конца 2030 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Контракт на строительство основного участка — пятипролетного моста через Волгу и левобережного подхода до улицы Клубной — заключен с АО «Дороги и мосты» на 28,6 млрд руб. Срок его исполнения — до 30 декабря 2030 года. Первый участок проекта, включающий развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу, строит ООО «Трансстроймеханизация» (входит в дивизион «Дороги и мосты»). Стоимость контракта составляет около 4 млрд руб., завершить эти работы планируется до декабря 2026 года.

Антон Голицын