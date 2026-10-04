Судебные приставы арестовали 115,5 тыс. рублей со счета организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы наложили арест на средства агентства Say Agency, организовывавшего концерты американского рэпера Канье Уэста в России. В рамках исполнительного производства было заблокировано 115,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Исполнительный лист был выдан Октябрьским районным судом Самары. Арест средств агентства был начат 30 сентября 2026 года.

В середине августа Say Agency объявило о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Позднее стадион сообщил, что договоров об аренде площадки с организаторами не заключал.

К концу сентября покупатели билетов подали к Say Agency как минимум шесть исков. Общая сумма требований составила около 1,4 млн рублей.

Матвей Николаев