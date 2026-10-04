Суд отправил в СИЗО 21-летнего обвиняемого в двойном убийстве в центре Санкт-Петербурга

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 21-летнего обвиняемого в двойном убийстве. Об этом 4 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемого в убийстве приемной матери и брата в Петербурге арестовали до 2 декабря

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Обвиняемого в убийстве приемной матери и брата в Петербурге арестовали до 2 декабря

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 3 октября молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ножи для резьбы по дереву и напал на приемную мать и младшего сводного брата. На теле женщины впоследствии обнаружили не менее 60 ранений, у ребенка — около 30. Оба потерпевших скончались.

Подозреваемого задержали 3 октября. Вину он признал полностью и не возражал против заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый на протяжении последних двух лет злоупотреблял алкоголем и проходил лечение от алкогольной зависимости, однако оно не дало положительного результата. Следствие также указало, что он подвержен вспышкам гнева и агрессии.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО обвиняемый останется как минимум до 2 декабря.

Матвей Николаев