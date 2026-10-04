В Ленобласти нашли самый богатый на Северо-Западе клад серебра X–XIV веков

Археологи обнаружили в Ленинградской области средневековый клад серебряных изделий весом более двух килограммов. По предварительной оценке ученых, находка стала самым богатым из известных кладов X–XIV веков на Северо-Западе России. Об этом 4 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Клад нашли во время раскопок памятника «Тиверский городок» в Приозерском районе. Среди предметов — несколько круглых медальонов, крупная орнаментированная гривна, привески-монеты, карельское наголовное украшение, серебряные цепи из тонкой проволоки, перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье.

Особый интерес археологов вызвали три монеты. Самая древняя из них — арабский дирхем, который по фотографии предварительно датировали 907–912 годами. Две другие монеты представляют собой крупные брактеаты уппсальского типа с односторонней чеканкой. Их изготовили в Швеции в конце XI — первой половине XII века.

Как отметил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры Станислав Бельский, найденные брактеаты особенно редки: теперь в мире известно всего четыре таких монеты — две хранятся в Уппсале, еще две обнаружили в Тиверском кладе.

Ученые также обнаружили необычный медальон с изображением птиц. По предварительной версии Бельского, на нем могут быть изображены вороны скандинавского бога Одина — Хугин и Мунин — и его копье Гунгнир. При этом языческий сюжет оказался среди предметов с христианской символикой, что исследователи пока считают загадкой.

Большинство предметов, по словам специалистов, изготовили за пределами региона — в Древней Руси или Скандинавии. Все изделия отличаются высоким качеством исполнения.

Матвей Николаев