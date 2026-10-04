Объем строительных работ в Новгородской области за семь месяцев вырос на 11,5%

Объем выполненных строительных работ в Новгородской области за семь месяцев 2026 года вырос на 11,5% по сравнению с январем—июлем прошлого года. В сопоставимых ценах показатель составил 111,5% к уровню аналогичного периода 2025 года, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новгородская область вошла в число лидеров Северо-Запада по росту строительства

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Новгородская область вошла в число лидеров Северо-Запада по росту строительства

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным Новгородстата, по итогам первого полугодия индекс объема строительных работ в регионе составлял 105,3%. Выше показатель был только в Мурманской и Ленинградской областях. В целом по Северо-Западному федеральному округу объемы строительства за январь—июнь оказались ниже уровня прошлого года — 97%. Оперативные данные по строительству публикует Новгородстат.

В абсолютном выражении за первые шесть месяцев в Новгородской области было выполнено строительных работ на 16,6 млрд рублей. Этот объем сопоставим примерно с четвертью доходной части регионального бюджета на 2026 год.

Одним из основных факторов роста стало увеличение выпуска строительных материалов. Производство готового бетона для заливки за год выросло в 2,7 раза. Выпуск строительных растворов увеличился на 19,9%, природных песков — на 6,6%.

Матвей Николаев