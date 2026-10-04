В Невском районе Петербурга при пожаре в квартире погиб мужчина
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в здании бывшего общежития. В результате возгорания погиб мужчина, сообщили 4 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №9, корпус 1 на улице Дыбенко поступило в 02:52. Очаг возгорания находился в восьмикомнатной квартире. Огонь охватил обстановку на площади 15 кв. м.
Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать в 04:05. К его тушению привлекли 14 человек и три единицы техники.
В результате происшествия погиб мужчина.