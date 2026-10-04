В Петербурге 4 октября ожидаются дожди и до +16 градусов

Санкт-Петербург в воскресенье, 4 октября, окажется под влиянием теплого сектора циклона, который движется из Северной Атлантики. В городе ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями и небольшими дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплый сектор циклона принесет в Петербург дожди и до +16 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Теплый сектор циклона принесет в Петербург дожди и до +16 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ближе к вечеру, с приближением атмосферного фронта, осадки усилятся. Температура воздуха в Петербурге составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — от +12 до +17 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 760 мм рт. ст., что примерно соответствует норме.

В понедельник, 5 октября, в городе также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14.

Матвей Николаев