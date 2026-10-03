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Квартальнов назвал удаления одной из причин поражения в Минске

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции назвал необязательные удаления в зоне атаки одной из причин поражения от минского «Динамо» со счетом 3:4.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

«Это не фол последней надежды. Пустые удаления в зоне атаки. Это деморализует команду»,— заявил главный тренер «Локомотива».

Еще одной причиной главный тренер назвал проблемы при игре в меньшинстве.

«Второй период перевернул все. Меньшинство у нас сегодня не сработало. Соперник здорово играл в большинстве. Нелепая ошибка в четвертом голе. Четыре человека за лицевой. Такие ошибки нельзя делать»,— сказал господин Квартальнов.

Виктория Самко

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