Квартальнов назвал удаления одной из причин поражения в Минске
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции назвал необязательные удаления в зоне атаки одной из причин поражения от минского «Динамо» со счетом 3:4.
Фото: ХК «Локомотив»
«Это не фол последней надежды. Пустые удаления в зоне атаки. Это деморализует команду»,— заявил главный тренер «Локомотива».
Еще одной причиной главный тренер назвал проблемы при игре в меньшинстве.
«Второй период перевернул все. Меньшинство у нас сегодня не сработало. Соперник здорово играл в большинстве. Нелепая ошибка в четвертом голе. Четыре человека за лицевой. Такие ошибки нельзя делать»,— сказал господин Квартальнов.