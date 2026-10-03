«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:4

Ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы дважды выходили вперед, однако хозяева забили три шайбы подряд и удержали преимущество. Для «Локомотива» это седьмое подряд поражение в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в первом периоде открыл Артур Каюмов. Во второй двадцатиминутке Даниил Сотишвили сравнял счет, после чего Андрей Пустовой вновь вывел «Локомотив» вперед, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Затем Сотишвили оформил дубль, а Станислав Галиев вывел «Динамо» вперед — 3:2.

В третьем периоде Галиев забил второй гол в матче. На последней минуте Александр Радулов сократил отставание «Локомотива» до одной шайбы, однако сравнять счет ярославцам не удалось.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Казани против «Ак Барса».

Виктория Самко