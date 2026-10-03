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Движение автобусов и троллейбусов по улице Якубовича восстановили

Движение автобусов №2 и 70 и троллейбусов №5 и 22 по улице Якубовича в Петербурге восстановили с 13:30 3 октября. Остановка «Улица Якубовича» временно не работает, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Движение по улице было ограничено после пожара 1 октября в особняке Миллера

Движение по улице было ограничено после пожара 1 октября в особняке Миллера

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Движение по улице было ограничено после пожара 1 октября в особняке Миллера

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Движение по улице было ограничено после пожара 1 октября в особняке Миллера. Огонь распространился на расположенный рядом дом №2 на улице Якубовича, после чего участок улицы закрыли для транспорта на время устранения последствий пожара.

Карина Дроздецкая

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