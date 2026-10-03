Купивший билет на концерт Канье Уэста в Петербурге добился возврата денег

Россиянин, купивший билет на отмененный концерт Канье Уэста, получил обратно 34 тыс. рублей. О своем опыте он рассказал в Telegram-канале, где около 3,5 тыс. человек обсуждают ситуацию с отменой выступления и возвратом денег за билеты.

Мужчина приобрел билет 17 августа, в первые часы после начала продаж. В начале сентября он начал добиваться возврата: направил досудебные претензии сервису Intickets и агентству Say Agency, обратился в Роспотребнадзор и инициировал чарджбэк [процедура принудительного возврата денег по банковской карте через банк. — «Ъ».] через банк. После отказов он, по его словам, дополнительно направил жалобы в Центробанк и Banki.ru.

Затем мужчина обратился в прокуратуру и подал иск в суд. Параллельно он продолжал передавать банку документы по спорной операции. По его словам, претензия в Intickets была доставлена еще до официальной отмены концерта, а после объявления об отмене 30 сентября он повторно направил претензию сервису и предоставил банку подтверждение отмены.

«В любом случае, я банально завалил всех возможных причастных к этому всевозможной бумагой и претензиями, и делал ровно то, что сказано в гайдах»,— написал он.

В результате ему вернули 34 тыс. рублей. Возврат подтверждает опубликованный им скриншот банковской операции. При этом сервисный сбор в эту сумму не вошел, и мужчина намерен добиваться его возврата отдельно.

Что именно стало причиной возврата, мужчина не знает. По его предположению, на решение могли повлиять поданный иск или повторная досудебная претензия после отмены концерта.

Концерт Канье Уэста в Петербурге должен был пройти на «Газпром Арене» в октябре. Выступление переносили несколько раз, а 30 сентября было объявлено об отмене концертов. Организаторы заявили о возврате денег за приобретенные билеты. Возможность вернуть деньги за приобретенные билеты организатор обещает открыть 12 октября — уже после дат, на которые были назначены концерты.

Ранее адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Майя Шевцова поясняла «Ъ Северо-Запад», что при официальной отмене мероприятия покупатель вправе требовать возврата полной номинальной стоимости билета независимо от того, сколько времени остается до концерта. Это касается и билетов, которые продавались как акционные и «невозвратные».

Карина Дроздецкая