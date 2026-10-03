Житель Тутаева получил пять лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

32-летний житель Тутаева приговорен к пяти годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Суд установил, что мужчина забрал из тайника партию расфасованного наркотического средства для дальнейшего сбыта в Тутаеве. При оборудовании закладок его задержали сотрудники полиции. Наркотик изъяли из незаконного оборота.

Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Виктория Самко