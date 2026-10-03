В Петербурге мужчина с ножом напал на двух женщин и погиб

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух женщин в квартире на проспекте Науки. Одной из них он нанес несколько ударов в голову, шею и туловище, второй — удар по кисти. После нападения мужчина выпал из окна и погиб от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина действовал на фоне внезапно возникшего конфликта

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу Мужчина действовал на фоне внезапно возникшего конфликта

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу

По данным следствия, нападение произошло днем 1 октября. Мужчина действовал на фоне внезапно возникшего конфликта. Довести преступление до конца он не смог — его действия пресекли, а обеим женщинам оказали медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Карина Дроздецкая