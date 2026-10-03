Полиция проверила почти 300 иностранцев на стройке в Петербурге

Петербургская полиция провела рейд на стройке на Пулковском шоссе, 103, где проверила документы почти у 300 иностранных граждан. Пять человек доставили в отдел полиции за нарушение правил пребывания в России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении пятерых иностранцев составили административные протоколы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В отношении пятерых иностранцев составили административные протоколы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В отношении пятерых иностранцев составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания). В ближайшее время будет решен вопрос о применении к ним предусмотренных законом мер, в том числе об административном выдворении.

Во время рейда один из иностранцев попытался забраться на крышу бытовки, увидев полицейских. После требования сотрудника полиции мужчина спустился.

Карина Дроздецкая