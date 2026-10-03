Жительница Рыбинска отдала мошенникам 3,8 млн рублей

Пенсионерка из Рыбинска передала мошенникам более 3,8 млн руб. после звонка якобы сотрудницы службы социального обеспечения. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В конце июля женщине, 1962 года рождения, позвонила неизвестная и сообщила, что для подтверждения записи на прием необходимо назвать код из СМС. После этого с пенсионеркой связался другой человек, который заявил, что с ее счета якобы пытались перевести деньги для содействия преступной деятельности. Он убедил женщину передать сбережения «специалисту» для зачисления на «безопасный счет».

В течение месяца пенсионерка четыре раза обналичивала деньги, складывала их в коробки, заклеивала скотчем и передавала неизвестному мужчине у своего дома. При этом она называла кодовое слово «каштан».

В конце августа мошенники потребовали у женщины еще 5 млн руб. Она отказалась брать кредит, после чего звонки прекратились. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Виктория Самко