Дрозденко поручил начать подавать тепло в дома Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил главам муниципалитетов начать подачу тепла в жилые дома и социальные объекты региона. По его словам, нормативы для обязательного включения отопления пока не достигнуты, однако в квартирах уже становится прохладно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам губернатора, нормативы для обязательного включения отопления пока не достигнуты, однако в квартирах уже становится прохладно

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ По словам губернатора, нормативы для обязательного включения отопления пока не достигнуты, однако в квартирах уже становится прохладно

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Считаю, что уже нужно включать. Полномочия по подаче тепла относятся к полномочиям муниципалитетов и поселений, поэтому я попросил глав муниципальных районов и округов взять на контроль подачу тепла в социальные объекты и жилой фонд»,— написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас отопление уже получает почти половина домов Ленобласти, а в ближайшее время, отметил губернатор, тепло поступит всем. Отдельно господин Дрозденко сообщил о ситуации в микрорайоне Лучки в Сланцах. Накануне туда подали газ, после чего начала работать ТЭЦ. Вскоре тепло должно поступить в дома и другие объекты.

Карина Дроздецкая