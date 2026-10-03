В особняке Миллера снова заметили дым

В особняке Миллера на Исаакиевской площади утром 3 октября снова появился дым. Пожарные прибыли на место в 8:35, сообщили «Ъ Северо-Западу» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как выяснилось, на третьем этаже здания тлела оконная рама

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Как выяснилось, на третьем этаже здания тлела оконная рама

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Как выяснилось, на третьем этаже здания тлела оконная рама на площади 0,1 кв. м. Спасатели ликвидировали тление.

Крупное возгорание в историческом здании началось вечером, 1 октября, около 20:11. Огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров, из-за чего пожару присваивали повышенный третий ранг сложности. В тушении принимали участие 165 спасателей и 37 единиц техники К вечеру 2 октября возгорание было ликвидировано.

Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» «Особняк Миллера обещают восстановить после пожара».

Карина Дроздецкая