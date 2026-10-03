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Петербург 3 октября прогреется до +15 градусов

В Петербурге 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, воздух прогреется до +13…+15 градусов. В Ленинградской области местами пройдут небольшие дожди, температура составит +12…+17 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +13…+15 градусов

Воздух прогреется до +13…+15 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Воздух прогреется до +13…+15 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В городе будет дуть южный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, что выше нормы, однако в течение дня оно будет снижаться.

В воскресенье ближе к вечеру в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Ночью температура составит +9…+11 градусов, днем — +13…+15.

Карина Дроздецкая

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