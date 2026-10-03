Главные новости к утру 3 октября

В Кабардино-Балкарии в поезде с этапированными заключенными один из арестантов убил конвоира. Он завладел оружием и открыл огонь по сотрудникам ФСИН. Еще трое силовиков получили ранения. Нападавший погиб. Следственный комитет по региону возбудил дело по трем статьям.

КНДР запустила баллистическую ракету из города Вонсан в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из города Вонсан. Ракета пролетела более 700 км и, по данным японских СМИ, упала за пределами экономической зоны Японии.

США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что власти США «никогда не рассматривали» вопрос о введении подобного запрета.

Подозреваемым в нападении на пилота Flydubai оказался 29-летний оманец Хамама Аль Хаммами. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканалы ABC News и CNN. На допросе он признался, что хотел разбить самолет в Израиле.

Созданный по соглашению о полезных ископаемых американо-украинский инвестиционный фонд заключил первую сделку по добыче минералов. Она позволит направить около $30 млн в совместную инвестиционную платформу с украинской группой компаний BGV.

МИД России выразил обеспокоенность участием Японии в военных учениях. В министерстве отметили, что военные маневры с участием Японии утратили сугубо оборонительный характер.

Минздрав предложил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он касается также формы медицинского заключения и порядка уведомления.