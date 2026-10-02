В поезде в Кабардино-Балкарии один из заключенных убил сотрудника ФСИН

В поезде Владикавказ — Адлер один из этапированных заключенных напал на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса». Сотрудник ФСИН погиб, заключенный задержан.

Источники РЕН ТВ сообщили о бунте заключенных в поезде. Инцидент произошел в районе станции Муртазово, недалеко от Беслана. По данным собеседников телеканала, арестанты завладели оружием и сорвали стоп-кран поезда. Вагон, где начался бунт, оцепили, сбежать никому не удалось, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, погибли двое — сотрудник ФСИН и заключенный. Еще четыре человека получили ранения.

Источники агентств во ФСИН информацию о бунте опровергли. Telegram-канал Shot пишет, что заключенный напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Он выхватил у сотрудника ФСИН оружие и открыл огонь. По данным Mash, всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 заключенных.