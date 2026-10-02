Минздрав предложил новый порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает водительские права. Он касается также формы медицинского заключения и порядка уведомления. Документ разработан во исполнение федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили «Ъ» в ведомстве.

По закону, если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний (состояний), при которых противопоказано управлять транспортом, медицинская организация направит его на обследование или лечение. Если по результатам обследования или лечения диагноз подтверждается, водителю в течение одного дня через портал госуслуг направят уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование в течение трех месяцев. Такой порядок устанавливает Минздрав. По желанию водителя, ему могут выдать уведомление на бумаге.

По проекту Минздрава, медзаключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с последующей передачей сведений в МВД России. Копию заключения можно получить на бумаге. Также Минздрав разработал проект совместного приказа с МВД России. Он устанавливает порядок обмена информацией для передачи этих электронных документов между системами ведомств.