Американо-украинский фонд заключил первую сделку по добыче минералов

Созданный по соглашению о полезных ископаемых американо-украинский инвестиционный фонд заключил первую сделку по добыче минералов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу инвестиционного направления Американской корпорации по вопросам развития (DFC) Конора Коулмана.

По словам господина Коулмана, общий объем проектов фонда составляет около $70 млн. Это демонстрирует поддержку Украины со стороны США, отметил чиновник. Первая сделка позволит инвестировать около $30 млн в совместную инвестиционную платформу с группой компаний BGV. Ее основал совладелец крупнейшей на Украине сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич.

Конор Коулман отметил, что особое внимание будет уделяться добыче полезных ископаемых на месторождениях урана, бериллия и циркония. Все они, по словам чиновника, входят в список критически важных полезных ископаемых США. Еще два проекта, реализованные инвестиционным фондом, направлены на поддержку украинских сетей электроснабжения и отопления.

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам 1 мая 2025 года. Управлять подписанной программой будут правительство Украины вместе с Минфином США и Международной корпорацией финансирования развития. Стороны договорились создать совместный Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund). Фонд необходим, чтобы привлекать средства в украинские проекты, имеющие стратегическое значение для обеих стран.