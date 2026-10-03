КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Войска Северной Кореи запустили неопознанную ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование. В Минобороны Японии сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету.
По данным японского Минобороны, которые передает Reuters, ракета уже упала. Телеканалы NHK и Kyodo News сообщили, что снаряд приземлился за пределами экономической зоны Японии.
КНДР в сентябре дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обвинила США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе из-за проведения совместных учений. Мероприятия проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.
Ракетную программу КНДР Пхеньян связывал с военной активностью США на Корейском полуострове. В феврале 2023 года три испытания проходили накануне командно-штабных и совместных учений США и Южной Кореи, что было охарактеризовано как игра на опережение.
В прежних эпизодах запуски КНДР становились поводом для ответных пусков США и Южной Кореи: в июне 2022 года союзники запустили в Японское море восемь баллистических ракет и объявили о переходе к расширенному сдерживанию. Таким образом, отдельный ракетный пуск может запускать последовательность взаимных демонстраций силы, повышая напряженность вокруг Корейского полуострова.