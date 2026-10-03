КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Войска Северной Кореи запустили неопознанную ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование. В Минобороны Японии сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным японского Минобороны, которые передает Reuters, ракета уже упала. Телеканалы NHK и Kyodo News сообщили, что снаряд приземлился за пределами экономической зоны Японии.

КНДР в сентябре дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обвинила США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе из-за проведения совместных учений. Мероприятия проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.