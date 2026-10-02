Экс-директор «МАЛавто» получил 8,9 млн рублей штрафа за коммерческий подкуп

Северодвинский городской суд признал бывшего директора и соучредителя транспортной компании «МАЛавто» Николая Малинникова виновным в коммерческом подкупе и назначил ему штраф в размере 8,904 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «МАЛавто» также является перевозчиком, чей микроавтобус 11 сентября попал в крупное ДТП на 1180-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ «МАЛавто» также является перевозчиком, чей микроавтобус 11 сентября попал в крупное ДТП на 1180-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установил суд, с января 2022 года по июль 2024-го господин Малинников предлагал небольшим перевозчикам работать от имени «МАЛавто», которая исполняла государственный контракт на пассажирские перевозки в Архангельской области. Для этого с предпринимателями заключались фиктивные договоры безвозмездной аренды принадлежавших им автобусов. За возможность вести перевозки от имени компании, по данным суда, господин Малинников требовал деньги.

Предприниматели обратились в правоохранительные органы. Передача 247,6 тыс. рублей проходила под контролем регионального управления ФСБ. Суд квалифицировал действия Николая Малинникова по пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих ему назначили штраф. Кроме того, господину Малинникову на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных контрактов. Гражданский иск по делу удовлетворен.

Сам Николай Малинников вину не признал. В суде он утверждал, что предприниматели оговорили его с целью устранить конкурента на рынке пассажирских перевозок.

«МАЛавто» также является перевозчиком, чей микроавтобус 11 сентября попал в крупное ДТП на 1180-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры». «Газель Next», следовавшая по маршруту Северодвинск — Архангельск — Березник, при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с легковым автомобилем и лесовозом. Число погибших впоследствии выросло до 14, среди них были дети.

После аварии СК возбудил уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Действующему директору «МАЛавто» Ольге Толстовой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Ломоносовский районный суд Архангельска заключил ее под стражу до 9 ноября.

По версии следствия, руководство перевозчика не обеспечило надлежащий контроль за режимом труда и отдыха водителя и прохождением им обязательных медицинских осмотров. Следствие также заявляло, что водитель за полтора года более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а в течение 15 дней перед аварией имел только один выходной. Госпожа Толстова вину не признала.

Карина Дроздецкая