Блогер сложил половые полномочия

Блогер-инцел Алексей Поднебесный получил три года колонии за связь с несовершеннолетней. Адвокат подсудимого сообщила, что во время процесса защита ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон. Сама потерпевшая, которой уже исполнилось 18 лет, пришла в суд, чтобы поддержать блогера. Подсудимый заявил, что они собирались пожениться, а себя более не считает инцелом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вопрос «Ъ Северо-Запад», продолжит ли блогер заниматься пропагандой своих взглядов, Алексей Поднебесный ответил, что больше не считает себя инцелом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На вопрос «Ъ Северо-Запад», продолжит ли блогер заниматься пропагандой своих взглядов, Алексей Поднебесный ответил, что больше не считает себя инцелом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 2 октября назначил 48-летнему блогеру-инцелу из Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному три года общего режима по двум эпизодам полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Во время прений прокуратура запросила для него семь лет заключения. Ранее ему также инкриминировали развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ), но в итоге от наказания по этой статье он был освобожден в связи с истечением сроков давности. Фигурант был взят под стражу прямо в зале суда. Свою вину он не признал. Процесс проходил в закрытом режиме, но на оглашение приговора пресса была допущена.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, инцидент произошел в августе 2024 года: тогда господин Поднебесный после встречи с подписчиками в Петербурге дважды вступил с девушкой 2008 года рождения в половую связь, которой на тот момент не было 16 лет. После своего задержания нижегородец был помещен в СИЗО, откуда вышел в мае минувшего года в связи со смягчением меры пресечения — и до приговора находился под запретом определенных действий.

Перед заседанием он заявил журналистам, что не знал реального возраста потерпевшей. Поклонница, с его слов, была не против отношений с ним и изначально рассказала, что ей 23 года: фанатка ввела его в заблуждение «не со зла», а лишь потому, что «боялась отказа». Блогер утверждает, что на экспертизу в суде попали снимки со смартфона, который «омолодил» лицо девушки: «Эксперт по всем фотографиям дал одинаковый ответ: 15–16 лет. Но даже 16 лет — это возраст согласия». Фигурант отметил, что даже свидетели со стороны обвинения не признали в потерпевшей подростка.

На данный момент девушке уже 18 — она пришла поддержать блогера в суд, но с прессой общаться отказалась. Как подчеркнул господин Поднебесный, они любят друг друга и могли бы создать семью. «Она не отказалась от меня до сих пор… Никакого преступления не было. Это любовь… Кто ей причинил больше вреда? Ее, по сути, пытали в полиции, чтобы она дала показания. Повезли на карательные медицинские осмотры… Только от этого она и пострадала, а не от меня»,— сетовал подсудимый.

На вопрос «Ъ Северо-Запад», продолжит ли блогер заниматься пропагандой своих взглядов, Алексей Поднебесный ответил, что больше не считает себя инцелом.

Инцелы — субкультура, состоящая преимущественно из гетеросексуальных мужчин, считающих себя неспособными по ряду причин найти партнера против своей воли. Она зародилась в конце 1990-х как группа поддержки, но со временем радикализировалась, превратившись в сообщество, где неудачи в отношениях объясняются генетикой и внешностью, а женщины обвиняются в «вагинокапитализме» — то есть в гипергамии, которая заключается в выборе спутника более высокого статуса. Лидером российского движения инцелов называют Алексея Поднебесного — в прошлом следователя, который был уволен в 2005 году по отрицательным мотивам.

Адвокат активиста Оксана Шевцова сообщила журналистам, что защитой и потерпевшей стороной неоднократно заявлялись ходатайства о прекращении производства в связи с примирением сторон. Такое, пояснила она, допускается по преступлениям небольшой и средней тяжести. Однако прокуратура выступила против, а суд продолжил разбирательство. Приговор, добавила госпожа Шевцова, будет обжалован.

Андрей Кучеров