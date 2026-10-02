Средняя зарплата на Дону за 7 месяцев достигла 77 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях Ростовской области в январе—июле 2026 года достигла 77 тыс. рублей, увеличившись на 13,6% год к году. Быстрее всего среди основных видов деятельности росли выплаты в сфере гостиниц и общественного питания. Такие данные содержатся в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Средняя зарплата в гостиницах и предприятиях общепита за семь месяцев составила 56 тыс. рублей, что на 36,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года. В июле среднемесячная выплата в этой сфере достигла 59,3 тыс. рублей, прибавив за год 33,3%.

На втором месте по темпам роста оказались операции с недвижимостью. Здесь средняя зарплата выросла на 26,9%, до 49,4 тыс. рублей. В оптовой торговле начисления увеличились на 24,5%, до 67,8 тыс. рублей.

В розничной торговле средняя зарплата за январь—июль составила 67,6 тыс. рублей, что на 14,6% выше прошлогоднего уровня. В обрабатывающей промышленности показатель достиг 90 тыс. рублей при росте на 8,6%, в строительстве — 69,2 тыс. рублей при увеличении на 10,9%.

Самые высокие средние начисления за семь месяцев Ростовстат зафиксировал в финансовой и страховой деятельности — 131,7 тыс. рублей. В сфере информации и связи они составили 102,2 тыс. рублей, в профессиональной, научной и технической деятельности — 98,3 тыс. рублей, в энергетике — 92,2 тыс. рублей.

В целом по области среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь—июль 2026 года выросла до 76,98 тыс. рублей с 67,78 тыс. рублей годом ранее. В июле показатель составил 79 тыс. рублей, прибавив 11% к июлю 2025 года.

Валерий Климов