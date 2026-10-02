Спрос на блюда псковской кухни в СЗФО вырос на 18%

Интерес жителей Северо-Запада к традиционным блюдам Псковской области за январь-сентябрь 2026 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители СЗФО почти 60 тыс. раз искали в интернете информацию о местной кухне, сообщили «Ъ Северо-Западу» в Россельхозбанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего традиционными блюдами Псковской области интересовались жители Ленинградской, Псковской и Новгородской областей

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ Чаще всего традиционными блюдами Псковской области интересовались жители Ленинградской, Псковской и Новгородской областей

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Самым популярным блюдом стал снеток — сушеная рыба, которую в регионе считают одним из гастрономических символов. В 2026 году его искали 34 190 раз — на 38% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались щучьи котлеты с 10 891 запросом (+8%), на третьем — драники по-себежски с 6 736 запросами (+9,5%).

В топ-7 также вошли любница — холодный суп на квасе с колбасой и овощами (3 860 запросов), кокоры — лепешки из неподошедшего теста (2 795), губники — пироги с грибами и картофелем (952) и журиха — традиционный густой суп (372).

Чаще всего традиционными блюдами Псковской области интересовались жители Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По словам директора центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Малики Шаматовой, рост интереса связан в том числе с развитием локальной гастрономии и внутреннего туризма. Она также отметила, что интерес к большинству блюд достигал пика к октябрю, что в банке связывают с анонсом фестиваля монастырской кухни «Архондарик». Фестиваль проходит в Печорах 2–4 октября. Его программа включает ярмарку, дегустации и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.