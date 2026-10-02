Петербуржцы готовы потратить на домашний кофе более 16 тыс. рублей

Жители Санкт-Петербурга в среднем готовы потратить 16,4 тыс. рублей на оборудование и аксессуары для приготовления кофе дома. 43% горожан, предпочитающих кофе, используют кофемашину, следует из исследования «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», сообщили «Ъ Северо-Западу» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди кофейных напитков петербуржцы чаще всего предпочитают капучино (47%) и латте (31%)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Среди кофейных напитков петербуржцы чаще всего предпочитают капучино (47%) и латте (31%)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кофе оказался самым популярным осенним напитком: его выбрали 63% опрошенных россиян, тогда как чай — 51%. Среди кофейных напитков петербуржцы чаще всего предпочитают капучино (47%) и латте (31%).

Больше всего жители Петербурга хотят перенести из кофейни домой качественное зерно — такой вариант выбрали 33% респондентов, которые готовят кофе самостоятельно. Еще 27% хотели бы пользоваться профессиональной кофемашиной, а 19% — научиться готовить кофе самостоятельно. При этом 23% опрошенных считают, что дома им и так всего хватает.

Среди тех, кто определился с бюджетом, четверть готова потратить на оборудование до 5 тыс. рублей, 17% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и столько же — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.