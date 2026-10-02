Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге ограничат вход на станцию «Площадь Александра Невского 1»

В Петербурге с 5 октября изменится режим работы вестибюля станции метро «Площадь Александра Невского 1». По рабочим дням с 17:50 до 19:00 вход на станцию будут ограничивать из-за капитального ремонта эскалатора, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать до 11 декабря. В пресс-службе добавляют, что сроки могут быть скорректированы.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд