В Петербурге ограничат вход на станцию «Площадь Александра Невского 1»

В Петербурге с 5 октября изменится режим работы вестибюля станции метро «Площадь Александра Невского 1». По рабочим дням с 17:50 до 19:00 вход на станцию будут ограничивать из-за капитального ремонта эскалатора, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать до 11 декабря. В пресс-службе добавляют, что сроки могут быть скорректированы.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут поездки.

Карина Дроздецкая