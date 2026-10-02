КГИОП просит возбудить еще одно уголовное дело после пожара в особняке Миллера

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) направил заявление о возбуждении уголовного дела из-за пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге. Речь идет о возможном повреждении объекта культурного наследия и нарушении требований по его сохранению, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади произошел вечером 1 октября

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Пожар в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади произошел вечером 1 октября

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Заявление подано по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия), пишет издание.

Ранее ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ. По предварительной версии следствия, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах.

Пожар в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади произошел вечером 1 октября. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Карина Дроздецкая