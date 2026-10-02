Прожиточный минимум в Петербурге в 2027 году вырастет до 22 тыс. рублей

Правительство Петербурга установило прожиточный минимум на 2027 год в размере 22 047 рублей на душу населения. Для трудоспособных петербуржцев показатель составит 24 031 рубль, для пенсионеров — 18 960 рублей, для детей — 21 386 рублей. Постановление опубликовано на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Новые значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По сравнению с 2026 годом прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 403 рубля, или на 6,8%. Для трудоспособного населения он увеличится на 1 529 рублей, для пенсионеров — на 1 206 рублей, для детей — на 1 361 рубль. В 2026 году эти показатели составляют 20 644, 22 502, 17 754 и 20 025 рублей соответственно.

Новые значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года. Показатель используется при расчете ряда социальных выплат и мер поддержки.

Карина Дроздецкая