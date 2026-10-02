LEGENDA впервые начала продавать коммерческую недвижимость в Москве

Девелопер LEGENDA выставил на продажу 13,7 тыс. кв. м коммерческих площадей в московском проекте «Северный Порт». Это первый выход компании на рынок коммерческой недвижимости Москвы — до этого в столице она работала только в сегменте жилья. Об этом «Ъ Северо-Западу» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале под коммерцию отведено 6,6 тыс. кв. м в пяти корпусах

Фото: пресс-служба LEGENDA В первом квартале под коммерцию отведено 6,6 тыс. кв. м в пяти корпусах

Фото: пресс-служба LEGENDA

«Северный Порт» строится в Левобережном районе Москвы на территории бывшего речного порта. Проект включает три жилых квартала на первой береговой линии канала имени Москвы, а также коммерческую, социальную и общественную инфраструктуру.

В первом квартале под коммерцию отведено 6,6 тыс. кв. м в пяти корпусах. В проекте предусмотрены помещения формата стрит-ретейл, торговая галерея и рестораны. Ввод коммерческих площадей будет проходить поэтапно: первые помещения планируется сдать в 2028 году, последние — в первой половине 2031 года.

Около 30% площадей стрит-ретейла планируется отдать под общепит, 13% — под продуктовые магазины. Остальные помещения займут объекты бьюти-сферы, здоровья и спорта, детского досуга, непродовольственного ретейла и услуг.

«На этапе планирования коммерческой недвижимости мы сразу прорабатываем сбалансированную экосистему — ликвидное предложение, где емкость, структура и функционал определяются реальной потребностью»,— отметила директор по маркетингу и продажам LEGENDA Ксения Садкова. По ее словам, коммерция должна закрывать повседневные и досуговые потребности жителей проекта, а также формировать среду для развития современных форматов стрит-ретейла.

Стоимость покупки коммерческих помещений составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей за 1 кв. м. Потенциальные арендные ставки в локации, по оценке компании, составляют 1,8-9 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц без НДС.

Первая очередь «Северного Порта» стартовала в апреле 2024 года, сейчас в ней продано 85% площадей. Вторая очередь запущена в июле 2026 года, ее продажи достигли 24%.

Карина Дроздецкая