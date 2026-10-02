В Кубринске установят стелу в память о жертвах пожара на пиротехническом предприятии
В селе Кубринск Переславль-Залесского округа появится памятная стела — ее посвятят жертвам трагедии, произошедшей 28 сентября на предприятии по производству пиротехнической продукции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Место, где находилось предприятие
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Проект мемориала и место его установки власти намерены согласовать с жителями села и семьями погибших.
В результате пожара погибли 14 человек. Еще одна сотрудница предприятия была госпитализирована в клиническую больницу имени Н. В. Соловьева. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает — женщина идет на поправку. После выписки ей помогут пройти полный курс необходимой медицинской реабилитации.