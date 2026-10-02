В Кубринске установят стелу в память о жертвах пожара на пиротехническом предприятии

В селе Кубринск Переславль-Залесского округа появится памятная стела — ее посвятят жертвам трагедии, произошедшей 28 сентября на предприятии по производству пиротехнической продукции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Проект мемориала и место его установки власти намерены согласовать с жителями села и семьями погибших.

В результате пожара погибли 14 человек. Еще одна сотрудница предприятия была госпитализирована в клиническую больницу имени Н. В. Соловьева. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает — женщина идет на поправку. После выписки ей помогут пройти полный курс необходимой медицинской реабилитации.

Виктория Самко