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В Кубринске установят стелу в память о жертвах пожара на пиротехническом предприятии

В селе Кубринск Переславль-Залесского округа появится памятная стела — ее посвятят жертвам трагедии, произошедшей 28 сентября на предприятии по производству пиротехнической продукции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Место, где находилось предприятие

Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Проект мемориала и место его установки власти намерены согласовать с жителями села и семьями погибших.

В результате пожара погибли 14 человек. Еще одна сотрудница предприятия была госпитализирована в клиническую больницу имени Н. В. Соловьева. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает — женщина идет на поправку. После выписки ей помогут пройти полный курс необходимой медицинской реабилитации.

Виктория Самко

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