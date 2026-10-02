КГИОП вынес подрядчику два предостережения после пожара в особняке Миллера

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) после пожара в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади вынес подрядчику ООО «РСК „АСК-Строй“» предостережение и назначил внеплановую выездную проверку. Об этом свидетельствуют данные ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Генеральной прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Огонь распространился на 2 тыс. кв. м

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Огонь распространился на 2 тыс. кв. м

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В предостережении от 2 октября комитет потребовал соблюдать требования законодательства об охране объектов культурного наследия, провести работы по сохранению здания в соответствии с разрешением КГИОП от 23 декабря 2025 года и выполнить комплекс противоаварийных работ. Подрядчику также указали на необходимость незамедлительно сообщать представителям комитета обо всех известных повреждениях и авариях, причинивших вред объекту или угрожающих его сохранности.

В тот же день в реестре зарегистрировали внеплановую выездную проверку. Она пройдет с 5 по 16 октября. КГИОП проверит соблюдение требований статьи 45 закона «Об объектах культурного наследия», регулирующей проведение работ по сохранению памятников.

Еще одно предостережение КГИОП выносил в декабре 2023 года. Тогда комитет указал на отсутствие утвержденной отчетной документации о проведении работ по консервации и противоаварийных работах в особняке, а также акта приемки выполненных работ по разрешению КГИОП от 28 декабря 2021 года.

Пожар в особняке Миллера начался вечером 1 октября. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м, а на соседнем здании загорелась кровля. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Карина Дроздецкая