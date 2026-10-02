Реставрация особняка Миллера после пожара может подорожать на 50%
Затраты на реконструкцию особняка Ф. Л. Миллера в Петербурге после пожара могут вырасти на 30-50%, а сроки работ — увеличиться минимум на год. Об этом «Деловому Петербургу» сообщил представитель компании «М.Г. Прайват Реконстракшн» Максим Филипович.
Сроки работ могут увеличиться минимум на год
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
По словам реставратора, пока оценивать стоимость восстановления преждевременно: объем и степень повреждений еще не определены. Однако уже сейчас понятно, что поврежденные пожаром крыша, перекрытия, отделка и стены потребуют противоаварийных работ и дополнительной проектной документации.
«По совокупности нового объема работ, возникшего вследствие пожара, затраты вырастут на 30-50%, а срок реализации увеличится минимум на год. И время — это та величина, которая тоже измеряется деньгами»,— сказал господин Филипович.
Ранее глава КГИОП Алексей Михайлов сообщил, что фрагментарная отделка сохранялась примерно в 20% помещений особняка. После завершения работ МЧС специалисты проведут комплексное обследование здания. Проект реставрации предусматривал сохранение сохранившихся элементов и восстановление части утраченных в советские годы интерьеров. Разрешение на работы выдано до конца 2028 года.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Александр Беглов поручил восстановить сгоревший Дом Миллера в первозданном виде.