Реставрация особняка Миллера после пожара может подорожать на 50%

Затраты на реконструкцию особняка Ф. Л. Миллера в Петербурге после пожара могут вырасти на 30-50%, а сроки работ — увеличиться минимум на год. Об этом «Деловому Петербургу» сообщил представитель компании «М.Г. Прайват Реконстракшн» Максим Филипович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сроки работ могут увеличиться минимум на год

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Сроки работ могут увеличиться минимум на год

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По словам реставратора, пока оценивать стоимость восстановления преждевременно: объем и степень повреждений еще не определены. Однако уже сейчас понятно, что поврежденные пожаром крыша, перекрытия, отделка и стены потребуют противоаварийных работ и дополнительной проектной документации.

«По совокупности нового объема работ, возникшего вследствие пожара, затраты вырастут на 30-50%, а срок реализации увеличится минимум на год. И время — это та величина, которая тоже измеряется деньгами»,— сказал господин Филипович.

Ранее глава КГИОП Алексей Михайлов сообщил, что фрагментарная отделка сохранялась примерно в 20% помещений особняка. После завершения работ МЧС специалисты проведут комплексное обследование здания. Проект реставрации предусматривал сохранение сохранившихся элементов и восстановление части утраченных в советские годы интерьеров. Разрешение на работы выдано до конца 2028 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Александр Беглов поручил восстановить сгоревший Дом Миллера в первозданном виде.

Карина Дроздецкая