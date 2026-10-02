У пенсионера в Петербурге мошенники украли 179 млн рублей

У 77-летнего пенсионера в Петербурге похитили 179,1 млн рублей. По версии следствия, его убедили по телефону передать деньги курьеру. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенника задержали 30 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мошенника задержали 30 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, с 18 по 22 сентября курьер несколько раз приезжал к Уткину мосту и получал от сына пенсионера деньги. Всего ему передали 179 096 216 рублей. После этого, считает следствие, мужчина распорядился деньгами вместе с неустановленными соучастниками.

Мошенника задержали 30 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Красногвардейский районный суд отправил его под стражу. Срок ареста установлен до 26 ноября.

Карина Дроздецкая