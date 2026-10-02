Пострадавшим при пожаре в домах у особняка Миллера выплатят компенсации

Жителям домов, пострадавших при пожаре на Исаакиевской площади, выплатят материальную компенсацию. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти также предоставят эвакуированным жителям продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, услуги психологов и других специалистов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Власти также предоставят эвакуированным жителям продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, услуги психологов и других специалистов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По словам господина Беглова, власти также предоставят эвакуированным жителям продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, услуги психологов и других специалистов. Для пострадавших организован прием заявлений на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. Размер материальной помощи определят после оценки ущерба.

В ночь пожара 12 жильцов дома №5 на Исаакиевской площади разместили в пункте временного размещения. Жителей дома №2 на улице Якубовича эвакуировали. Сейчас здание подключают к электросетям, после этого планируется восстановить газоснабжение. В доме на улице Якубовича спасатели продолжают проливку конструкций, после чего городские службы обследуют здание и приступят к восстановлению инженерных систем и кровли.

Пожар в особняке Миллера произошел вечером 1 октября. Возгорание охватило 2 тыс. кв. м. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Ранее господин Беглов поручил восстановить особняк в соответствии с подготовленными городом и собственником документами. В Смольном отмечают, что для этого сохранились фотофиксация, обмеры и архивные материалы. Разрешение на комплексные ремонтно-реставрационные работы выдано до конца 2028 года.

Карина Дроздецкая