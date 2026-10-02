Ярославец получил два года принудительных работ за нападение на стоматолога

Заволжский районный суд Ярославля приговорил 40-летнего местного жителя к двум годам принудительных работ за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мужчина напал на стоматолога и медицинскую сестру после того, как врач попросил его дождаться приема. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как установил суд, в сентябре 2025 года мужчина пришел в стоматологическую клинику раньше назначенного времени и потребовал принять его. После просьбы врача подождать в коридоре пациент ворвался в кабинет и несколько раз ударил стоматолога по голове. Также он ударил медицинскую сестру, которая пыталась остановить его и вызвала охрану.

Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Виктория Самко