«Теремок» смотрит на Азию

В благотворительное меню вошло несколько блюд, в числе которых блин с уткой по-пекински и традиционный лунный пряник. Прибыль от их продажи направят на помощь подопечным фонда «Бумажная птица».

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Это уже вторая коллаборация в рамках благотворительного гастрономического проекта «Теремка» «Вкус добрых дел», в котором приглашенные шефы и команды разных кухонь создают специальные блюда: первая состоялась в январе вместе с итальянским шеф-поваром Антонио Фрезой.

Специальное меню посвящено одному из главных осенних праздников Китая — Празднику середины осени, который традиционно связан с семейными встречами и общей трапезой под полной луной. В коллаборации «Пища династии Минь» выступила гастрономическим и культурным экспертом, а «Теремок» переосмыслил знакомые китайские вкусы через собственную кухню и русскую традицию гостеприимства. Команды разработали четыре блюда: суп с уткой и белым кунжутом; блин с уткой, хрустящей пекинской капустой и пряным соусом; кисель из маринованного личи и лунный пряник с пастой из красных бобов.

«В этой коллаборации нам было интересно посмотреть, как могут встретиться две разные гастрономические традиции. В итоге оказалось, что общего у них гораздо больше, чем кажется: и там, и там еда — это во многом про семью, гостеприимство, возможность собраться вместе. А благодаря "Вкусу добрых дел" у этой истории есть еще и важное продолжение — помощь подопечным фонда "Бумажная птица"»,— говорит Виталий Свидовский, генеральный директор компании ООО «Русские Блины Северо-Запад».

Важной частью проекта стала помощь фонду «Бумажная птица». «Еда — одна из самых простых вещей, которые нас объединяют. Важно, чтобы она давала силы и удовольствие. Для некоторых детей с тяжелыми заболеваниями для этого необходимо специализированное питание. Поэтому нам особенно близка идея этой инициативы: выбирая вкусную еду для себя, гости одновременно помогают обеспечить необходимым питанием детей. Так обычный поход в ресторан становится простым способом позаботиться еще о ком-то»,— отмечает исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Специальное меню будет доступно в десяти ресторанах «Теремок» в Санкт-Петербурге до 1 ноября.

Светлана Куликова