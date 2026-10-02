Беглов поручил восстановить сгоревший Дом Миллера в первозданном виде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил восстановить пострадавший при пожаре Дом Миллера на Исаакиевской площади в первозданном виде. Работы проведут на основании документов, подготовленных городом и собственником здания, сообщили в пресс-службе Смольного. Контроль за ликвидацией последствий пожара и восстановлением объекта возложен на главу администрации губернатора Валерия Москаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Последствия пожара

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По его словам, в 2025 году КГИОП подготовил подробный акт технического состояния объекта. Сохранившиеся у города фотофиксация, обмеры и архивные материалы, как считают в Смольном, позволят восстановить поврежденное здание. Разрешение на комплексные ремонтно-реставрационные работы действует до конца 2028 года. Власти и собственник, как следует из сообщения администрации, менять этот срок не планируют.

Пожар в неэксплуатируемом особняке на Исаакиевской площади, 3 начался вечером 1 октября. Сообщение поступило в МЧС в 20:11. Площадь горения достигла 2 тыс. кв. м, пожару присвоили третий ранг сложности. Огонь также перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на площади 250 кв. м. К тушению привлекали 165 человек и 37 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировали в 01:45 2 октября.

После пожара ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По предварительным данным следствия, во время реконструкции здания при проведении сварочных работ были нарушены требования безопасности, что могло привести к возгоранию. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Особняк входит в объект культурного наследия регионального значения «Особняк и доходный дом К. Л. Миллера». Его реставрацией занимается ООО «ТАС», 99,25% которого принадлежит бизнесмену Захару Смушкину. Весной 2026 года Банк Дом.РФ предоставил компании кредитную линию с лимитом 768 млн рублей на восстановление и приспособление памятника. Согласно проектной документации, здание предполагалось использовать как многоквартирный жилой дом; участники рынка относили будущий проект к элитному сегменту. До пожара получить акт приемки выполненных работ рассчитывали в конце 2027 года.

Полина Пучкова